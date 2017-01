పీబీఎల్‌లో స్టార్ షట్లర్ సైనా నెహ్వాల్ నేతృత్వంలోని అవధ్ వారియర్స్ అద్భుతంగా ఆడుతోంది. లీగ్ ఆరంభం నుంచి అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్న సైనా నెహ్వాల్ జట్టు సెమీఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది.

English summary

London Olympics bronze medallist Saina Nehwal and 2014 China Open champion Kidambi Srikanth won their respective matches as Awadhe Warriors beat Bengaluru Blasters 4-3 to seal their semifinals spot at the Premier Badminton Premier Season 2, here on Monday.