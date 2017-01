మెరిసిన సింధు: భార్యతో కలిసి మ్యాచ్ వీక్షించిన సచిన్

పీబీఎల్లో చెన్నై స్మాషర్స్ బోణీ చేసింది. తమ తొలి మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ హంటర్స్ చేతిలో ఓటమిపాలైన చెన్నై మంగళవారం జరిగిన పోరులో బెంగళూరు బ్లాస్టర్స్‌ను 5-0 తేడాతో చిత్తుచేసింది.

Rio Olympic silver medalist PV Sindhu won her trump game after facing some anxious moments as Chennai Smashers drubbed Bengaluru Smashers 5-0 in a Premier Badminton League (PBL) contest at the NSCI Stadium here today (January 3).