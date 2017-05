ఐపీఎల్ మహా సంగ్రామం ముగిసింది. ఆ వెంటనే ప్రో కబడ్డీ లీగ్ ఐదో సీజన్ ఆటగాళ్ల వేలం పాట ప్రారంభమైంది. సోమవారం దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ప్రారంభమైన వేలం పాటలో ప్రొ కబడ్డీ ఆటగాళ్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది.

English summary

The players' auction for the fifth edition of Pro Kabaddi League (PKL) sprang up few surprises Day 1 on Monday (May 22). As Kabaddi is getting immensely popular amongst Indian audiences, since the advent of the Pro Kabaddi League, the players are now raking in the moolah in the auctions.