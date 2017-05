ప్రో కబడ్డీ లీగ్: ముగిసిన వేలం, రికార్డు ధర పలికిన ఆటగాళ్లు వీరే (ఫోటోలు)

ప్రో కబడ్డీ లీగ్ వేలం ముగిసింది. పీకేఎల్‌ ఐదో సీజన్‌ కోసం 12 ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడ్డాయి. దీంతో రికార్డు స్థాయిలో ఆటగాళ్లు ధర పలికారు. సోమ, మంగళను పూర

English summary

Promising raider Suraj Desai emerged the most expensive buy on the second day of the Pro Kabaddi League (PKL) auction, which saw the players under Categories C and D going under the hammer here on Tuesday (May 23).