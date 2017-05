తన జీవితకథ ఆధారంగా తీస్తున్న సినిమా కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందని రియో ఒలింపిక్స్ పతక విజేత పీవీ సింధు చెప్పింది. నటుడు, నిర్మాత సోనూ సూద్‌..

English summary

Actor-turned-producer Sonu Sood, who is gearing up for his second production - a biopic on badminton player P.V.Sindhu - says that it is very challenging to produce a biopic of a 22 year old.