ఆసియా బ్యాడ్మింటన్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భాగంగా జరిగిన మ్యాచ్‌ల్లో బుధవారం మిశ్రమ ఫలితాలు వచ్చాయి. మొదటి రౌండ్‌లో స్టార్‌ షట్లర్‌ పీవీ సింధు విజయం సాధించగా, సైనా నెహ్వాల్‌ ఓటమి చవిచూసింది.

English summary

Indian shuttler PV Sindhu stormed into the second round at the Badminton Asia Championships with a straight-game victory over Indonesia's Dinar Dyah Ayustine while Saina Nehwal suffered a defeat at the hands of unseeded Sayaka Sato of Japan.