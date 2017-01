పీబీఎల్ రెండో సీజన్‌లో కీలకమైన ట్రంప్ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి చెన్నై స్మాషర్స్‌ సెమీస్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై 4-3తో ముంబై రాకెట్స్‌పై విజయం సాధించింది.

English summary

Chennai Smashers displayed yet another stellar performance to beat Mumbai Rockets 4-3 and qualify for the knock-outs of the Vodafone Premier Badminton League 2017 at the Koramangala Indoor Stadium on Tuesday (Jan 10).