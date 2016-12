మ‌హిళల సింగిల్స్‌లో హైద‌రాబాద్ స్టార్ ష‌ట్ల‌ర్ పీవీ సింధు నంబర్ వ‌న్ ర్యాంకు సాధిస్తుంద‌ని భార‌త బ్యాడ్మింట‌న్ దిగ్గ‌జం ప్ర‌కాశ్ ప‌దుకొనే జోస్యం చెప్పారు.

English summary

Former All England champion Prakash Padukone on Friday tipped PV Sindhu to be the world number one in the near future, but Saina Nehwal's coach Vimal Kumar was of the view that both the Olympic medallists could dominate world badminton in the next 5-7 years.