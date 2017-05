తప్పు ఎక్కడ జరిగింది?: సానియా మీర్జాపై నెటిజన్ల మండిపాటు

భారత టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా చేసిన ట్వీట్‌పై నెటిజన్లు చురకలంటించారు. వ‌న్ ప్ల‌స్ 3టీ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్ర‌మోష‌న్ కోసం సానియా చేసిన ట్వీట్ తీవ్ర దుమారాన్ని రేపింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Indian Tennis player Sania Mirza posted a promotional tweet on Wednesday about the smartphone One Plus 3T. But this promotional tweet went wrong when she didn’t realise that she was making the tweet from her I-Phone. Twitteratti was quick to spot this and they didn’t really take much time to troll the tennis player.