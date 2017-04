నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ రంగేంటి?: సెరెనాపై జాతి వివక్ష వ్యాఖ్యలు

సెరెనా విలియమ్స్ శరీర రంగుని చూసి మగరాయుడిలాగా ఉంటుందని ఎంతోమంది వెక్కిరించారు. తాజాగా తనకు పుట్టబోయే బిడ్డపైనా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం సెరెనాను తీవ్రంగా కలిచివేసింది.

English summary

Serena Williams said she is disappointed by racial comments made by retired tennis player Ilie Nastase. Nastase, who won two Grand Slam titles in the 1970s, said of Williams' unborn child, "Let's see what color it has. Chocolate with milk?"