భారత టెన్నిస్ ప్లేయర్ సోమ్‌దేవ్ దేవ్‌వ‌ర్మ‌న్ ప్రొఫెష‌న‌ల్ టెన్నిస్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. భార‌త అత్యుత్త‌మ‌ సింగిల్స్ ప్లేయ‌ర్స్‌లో ఒక‌డైన దేవ్‌వ‌ర్మ‌న్ స‌డెన్‌గా రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించ‌డం అంద

Starting 2017 on a new note, retiring from pro tennis. Thanks to everyone for the love and support over the years. #newyearnewbeginnings

English summary

Somdev Devvarman announced his retirement from professional tennis on Sunday. In a surprise move, one of India’s best singles players decided to hang his boots. Somdev had already confused tennis fans by giving the Chennai Open a miss and on the first day of 2017, he decided to exit from the professional circuit.