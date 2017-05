సౌత్ ఆసియా జూనియర్ టేబుల్ టెన్నిస్‌ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌లో భారత క్రీడాకారులు అబ్బురపరిచారు. కొలంబోలో జరిగిన ఈ పోటీల్లో భారత క్రీడాకారులు మొత్తం 10 స్వర్ణాలను కైవసం చేసుకున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 23:24 [IST]

English summary

India added six more gold on the concluding day to win all 10 gold medals on offer in the South Asian Junior Table Tennis Championships at Mount Lavinia, near Colombo, today (May 21).