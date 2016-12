కొరడా ఝుళిపించింది: ఐవోఏపై వేటు వేసిన కేంద్ర క్రీడాశాఖ

భారత ఒలింపిక్ సంఘం (ఐవోఏ)పై కేంద్ర క్రీడాశాఖ సస్పెన్షన్ విధించింది. తాము జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసుకు బదులు ఇవ్వనుందుకు గాను ఐవోఏను సస్పెండ్ చేసినట్లు కేంద్ర మంత్రి విజయ్ గోయల్ ఓ ప్రకటన చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Cracking the whip on the Indian Olympic Association (IOA), the Sports Ministry on Friday (Dec 30) suspended the Olympic body till the time it reverses the decision to make the scam tainted duo of Suresh Kalmadi and Abhay Singh Chautala its life presidents.