సుదిర్మన్‌ కప్‌: సింధు విజయంతో నాకౌట్‌ అవకాశాలు సజీవం

సుదిర్మన్‌ కప్‌ ప్రపంచ మిక్స్‌డ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో భారత్‌ రెండో రోజు సత్తా చాటింది. నాకౌట్‌ చేరుకునే అవకాశాలు సజీవంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో భారత బ్యాడ్మింటన్‌ జట్టు సత్తా చాటుకుంది

English summary

India dished out a dominating show to notch up a stunning 4-1 win over former champions Indonesia to keep themselves afloat for a knockout berth in the Sudirman Cup mixed team badminton championship here on Tuesday.