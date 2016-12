భారత స్టార్ రెజ్లర్ సుశీల్ కుమార్ కొత్త ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించనున్నాడు. త్వరలోనే అతడు వ‌రల్డ్ రెజ్లింగ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌లో అడుగుపెట్ట‌ి తద్వారా ప్రొఫెష‌న‌ల్ రెజ్ల‌ర్‌గా మార‌నున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Sushil Kumar, India’s double Olympic medallist, is likely to make his debut on the hugely popular World Wrestling Entertainment (WWE) by 2017 end, according to reports.