కళంకితులకు పదవులా?: ఆమోదయోగ్యంకాదన్న కేంద్రమంత్రి

దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన ఢిల్లీ కామన్వెల్త్ (2010) క్రీడల కుంభకోణంలో నిందితులైన సురేశ్‌కల్మాడీ, అభయ్‌సింగ్ చౌతాలాకు భారత ఒలింపిక్ సమాఖ్య(ఐవోఏ)లో అత్యున్నత పదవులను దక్కించుకున్నారు.

English summary

Commonwealth Games corruption scandal tainted Suresh Kalmadi was today (December 27) made the Life President of Indian Olympic Association (IOA) in its Annual General Body Meeting here.