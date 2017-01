ఇంటి స్థలం కేటాయింపు: సింధుకు టీ ప్రభుత్వం నజరానా

రియో ఒలింపిక్స్‌లో రజత పతకం విజేత, బ్యాడ్మింటన్‌ స్టార్ పీవీ సింధుకు గతంలో ప్రకటించిన విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నజరానాని అందజేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana govt allocated to site for pv sindhu in hyderabad.