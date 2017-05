రియో ఒలింపిక్స్‌లో భారత్‌కు రజత పతకం అందించిన బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి తెలుగుతేజం పీవీ సింధుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెయ్యి గజాల స్థలం కేటాయించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana State government allotted 1,000 square yards land in the rich Shaikpet area in Hyderabad to Rio Olympic silver medalist in women's badminton singles, PV Sindhu.