త్వరలోనే రాకెట్ పడతా: కత్తి దాడికి గురైన క్విటోవా

గుర్తు తెలియని దుండగుడి చేతిలో కత్తి దాడికి గురైన చెక్‌ రిపబ్లిక్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ పెట్రా క్విటోవా ఆరు వారాలు ఆటకు దూరం కానుంది.

English summary

Petra Kvitova is determined to play tennis again no matter what that requires after a knife-wielding intruder attacked her inside her home and injured her playing hand.