హైదరాబాద్: టెన్నిస్ కోర్టులోనే కాదు... మోడలింగ్‌లో కూడా మాజీ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ కారోలిన్ వోజ్నియాకీ, 23 సార్లు గ్రాండ్ స్లామ్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన సెరెనా విలియమ్స్ సత్తా చాటుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా వానిటీ ఫెయిర్ మ్యాగజైన్ కవర్ పేజి కోసం నగ్నంగా ఫోజులిచ్చారు.

వానిటీ ఫెయిర్ మ్యాగజైన్ తన ఈఎస్పీఎన్ వార్షిక బాడీ ఇష్యూలో భాగంగా వీరిద్దరి నగ్న ఫోటోలను తన కవర్ పేజీపై ప్రచురించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను మంగళవారం వీరిద్దరూ తమ తమ అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాల్లో అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

Check out my Vanity Fair Cover. Question- what do u guys think boy or girl? I'm waiting to find out but would love to hear your thoughts. pic.twitter.com/Nnq4VKCu8N