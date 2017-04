నిజమే!: తల్లి కాబోతున్న సెరెనా విలియమ్స్

విలియమ్స్ సిస్టర్స్ అభిమానులకు శుభవార్త. టెన్నిస్‌ స్టార్‌ సెరెనా విలియమ్స్‌ త్వరలో తల్లి కాబోతోంది. తాను 20 వారాల గర్భవతినని 35 ఏళ్ల సెరెనా విలియమ్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా బుధవారం అభిమానులతో పంచుకుంది

A baby and a wedding? A VERY special year ahead for @serenawilliams So happy for her new journey...

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 10:56 [IST]

English summary

Tennis superstar Serena Williams is pregnant and taking maternity leave through the rest of 2017, expecting to give birth this fall, her spokeswoman said on Wednesday in an announcement that upended a sport the 35-year-old athlete has dominated for the past decade.