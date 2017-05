ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ‌ర‌ల్డ్ రెజ్లింగ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ (డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ)లో భార‌త సంత‌తి రెజ్ల‌ర్ జింద‌ర్ మ‌హ‌ల్ రికార్డు సృష్టించాడు. హెవీవెయిట్ చాంపియ‌న్‌షిప్‌ను కైవసం చేసుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

I have no problem with Brock Lesnar being a part-timer because he's earned that spot. He's a multiple time champion in WWE, a former UFC Champion, NCAA amateur wrestling champion so his accolades speak for themselves.