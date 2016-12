డేవిస్ కప్ జట్టులో దక్కని చోటు: ఐటాపై బోపన్న విమర్శ

డేవిస్ కప్‌ జాబితాలో చోటు దక్కకపోవడంపై భారత టెన్నిస్ ఆటగాడు, ప్రపంచ డబుల్స్‌ 28వ ర్యాంకులో ఉన్న రోహన్ బోపన్న తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

English summary

India's No.1 doubles pro Rohan Bopanna sent down an in the body serve to the selection committee of the All India Tennis Association, questioning the technicality on which he had been dropped.