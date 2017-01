బాలికపై 3 నెలలుగా వరుసగా రేప్: వెంటాడి మహిళపై కామాంధుడి అత్యాచారం

ఓ కామాంధుడు బాలికపై గత మూడు నెలలుగా అత్యాచారం చేస్తూ వస్తున్నాడు. కాగా, ఓ మహిలపై ఓ వ్యక్తి రైల్వే పట్టాల వద్ద రేప్ చేశాడు.

English summary

A 12 year old girl has been raped by a man for 3 months in Mahabubabad district of Telangana.