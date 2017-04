ఒకడు ప్రేమ పేరుతో పలుమార్లు అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేయగా, మరొకడు బ్లాక్ మెయిల్ చేసి హోటల్‌కు తీసుకుని వెళ్లి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు.

Thursday, April 20, 2017

A 15 year old girl was raped by two people at Meerpet. The victim, a Class IX student, was close to one of the suspects, Md. Usman, 20. The second suspect, Md. Jahangir, 34, allegedly took the victim to a lodge and raped her after blackmailing her saying that he has video clips of intimate moments of her and Usman that he would upload on social media