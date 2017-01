మైనర్ బాలికతో పెళ్లి, చిత్రహింసలు: కాపురం చేయట్లేదని లీగల్ నోటీసులు!

మైనర్ బాలిక(16)కు ఆమె కంటే పెద్ద వయస్సున్న వ్యక్తితో బలవంతంగా పెళ్లి చేయడమే గాకుండా, అతనితో కాపురం చేయకుండా తిరిగి వచ్చేసిందని.. ఆమెకు లీగల్ నోటీసులు పంపారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A 16-year-old schoolgirl in Hyderabad, who returned home after being forced to marry a man more than double her age, has been served legal notice reminding her of her "conjugal duties".