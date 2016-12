ఫార్మా కంపెనీలో పేలిన రియాక్టర్: ఇద్దరు మృతి

శంషాబాద్ సమీపంలోని ఓ ఫార్మా కంపెనీలో బుధవారం తెల్లవారుజామున భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

English summary

2 persons died in a blast at pharma firm in Hyderabad.