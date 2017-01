22 ని.ల్లో సినీ ఫక్కీలో భారీగా బంగారం దోపిడీ, వారంలో అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

భాగ్యనగరంలో వారం రోజుల క్రితం జరిగిన భారీ దోపిడీకి పాల్పడిన ఆరుగురు దొంగలను పోలీసులు లాతూర్‌లో పట్టుకున్నారు.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 14:23 [IST]

English summary

46 kg of gold stolen from Muthoot branch in Hyderabad, Six arrest.