పూర్తైన యాభై రోజులు :నల్ల కుభేరులకు ఇక చిక్కులే

పెద్ద నగదు నోట్లను రద్దుచేసి ఇవాళ్ఠికి యాభై రోజులు పూర్తైంది. తనకు యాభై రోజుల సమయం ఇవ్వండి అని ప్రకటించిన ప్రధాని మోడీ అడిగిన గడువు కూడ పూర్తైంది.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:45 [IST]

English summary

after 50 days of demonetisation what is happing in the country.tomorrow onwards anyone holding old 500, 1000 rupee notes could be levied hefty fines.