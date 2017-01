నోట్ల రద్దు ఎఫెక్ట్?: పెరిగిన జోష్, ఏపీ, తెలంగాణల్లో మద్యం ఏరులు

2016 సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ... 2017 సంవత్సరానికి స్వాగతం చెబుతూ మందబాబులు వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు.

Monday, January 2, 2017

Rs. 74 crores liquor sales in telangana and 120crores sales in Andhra Pradesh.