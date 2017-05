బోధన్ స్కాం: రెండేళ్లకు డిప్యూటీ కమిషన్ ఛార్జీ రూ.2కోట్లు, అవినీతి సొమ్మతో సినిమానే తీశారు!

బోధన్ కమర్షియల్ టాక్స్ స్కాంలో మరో ఉన్నతాధికారి అవినీతి బాగోతం బయటపడింది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో 9మంది వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది కటకటాలపాలుకాగా, తాజాగా మరో డిప్యూటీ కమిషనర్ పాత్ర వెలుగులోకి వచ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A CID official said that A Deputy commissioner involved in bodhan scam.