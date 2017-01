చదివింది ఐటిఐ, డాక్టరయ్యాడు, అదెలా సాధ్యమైంది?

ఐటిఐ చదివి డాక్టర్ అవతారమెత్తాడు ఓ యువకుడు.కరీంనగర్ జిల్లా గోదావరిఖనిలో క్లినిక్ ను ప్రారంభించాడు. అనుమానం వచ్చి స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు అతణ్ణి అరెస్టు చేశారు.

English summary

a fake ayurvedic doctor arrested in godavarikhani , sampath kumar completed iti, but he started a clinic with fake certificate,