పెళ్లాడతానంటూ మోసం: పియ్రుడి ఇంటి ఎదుట ప్రియురాలి ఆందోళన

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేసిన ప్రియుని ఇంటి ముందు ప్రియురాలి కోట అనూష ఆందోళన చేస్తూ... దీక్షకు కూర్చున్న సంఘటన గురువారం జరిగింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A girl protested at her lover's house in goureddy peta, in Jagtial district.