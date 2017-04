పెళ్ళి చేసుకొంటానని చెప్పి మహిళపై అత్యాచారం, బాధితురాలిలా..

పెళ్ళి చేసుకొంటానని వివాహితకు మాయమాటలు చెప్పి అత్యాచారం చేసిన ఘటన హైద్రాబాద్ కాలపత్తర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

A lady raped by Imran on 24 April at at Kalapattar in Hyderabad.Victim complaint against him to police.