భార్య అదృశ్యమైందని భర్త ఏం చేశాడో తెలుసా

భార్య ఆచూకీ దొరకలేదని భర్త ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు. ఈ ఘటన మంచిర్యాల జిల్లాలో చోటుచేసుకొంది. రెండుమాసాల క్రితం తన భార్య అదృశ్యమైందని రమేష్ అనే వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశాడు.

English summary

a man committed suicide for disssapper his wife .ramesh wife sunita dissapper from two months. he complaint to police about her missing, but her address not confirmed. then he suicide on friday