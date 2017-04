షాక్: కాంగ్రెస్ పార్టీ ర్యాలీలో కెసిఆర్ జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు

కాంగ్రెస్ పార్టీ ర్యాలీలో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. కెసిఆర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళ నాయకులు హైద్రాబాద్ లో ర్యాలీ నిర్వహించారు.

English summary

A shocking incident happend in Congress party rally held in Hyderabad on Thursday. some party workers favour slogans for Kcr.