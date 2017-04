ఇంట్లోనే ప్రియుడితో భార్య: ప్రశ్నించినందుకే భర్తను చంపేసింది

వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ మహిళ.. తన భర్తను దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటుతో మరణించాడని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. చివరకు పోలీసుల దర్యాప్తుల నిజం తేలడంతో కటకటాలపాలయ్యారు సదరు మహిళ, ఆమె ప్రియుడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 13:14 [IST]

English summary

A woman allegedly killed her husband with help her lover in Hyderabad.