వివాహేతర బంధం: ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేయించిన భార్య

ధర్మసాగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ శివారు రాంపూర్‌ రైల్వే ట్రాక్‌ పరిధిలో ఏప్రిల్ 15న అనుమానాస్పద స్థితిలో వ్యక్తి మృతి సంఘటనను స్థానిక పోలీసులు ఛేదించారు.

English summary

A woman allegedly killed her husband with help of lover in Warangal district.