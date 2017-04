భర్త ఎంత చెప్పినా విన్లేదు: ప్రియుడి వద్దకు వెళితే వివస్త్రను చేసి దారుణ హత్య

నగరంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధం ఓ వివాహిత నిండు ప్రాణం బలితీసింది. ఈ ఘటన కూకట్‌పల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 8:50 [IST]

A woman allegedly killed by her paramour in Hyderabad.