ఉన్మాది ఘాతుకం: కోరిక తీర్చలేదని సహోద్యోగిని గొంతుకోశాడు

నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండల పరిధిలోని వెలమలపల్లి గేట్ సమీపంలోని దొంతులగుట్ట తాండా దగ్గర శుక్రవారం దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

A woman allegedly attacked by her colleague with knife, in Nagarkurnool district.