భర్తను వదిలేసి ప్రియుడితో వెళ్ళిన వివాహితకు షాక్, కారణమిదే!

ప్రియుడు తనను బాగా చూసుకొంటాడని నమ్మి కట్టుకొన్న భర్తను వదిలేసి వెళ్ళిన యువతికి ప్రియుడు చుక్కలు చూపించాడు. పెళ్ళికి పెద్దలు ఒప్పుకోవడం లేదంటూ ముఖం చాటేశాడు.అయితే దీంతో తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ బాధి

English summary

A woman protest infront of lover's house in Kaluvasrirampur village at Peddapally district. Shivakumar, jyothi lovers. but jyothy married another woman. shivakumar cheated her. so she protest infront of shivakumar's house.