ఎంపీడీఓ ఇంటిపై ఏసీబీ దాడులు: రూ. 2.5కోట్ల ఆస్తుల గుర్తింపు

ఎంపీడీఓ ఇంటిపై దాడి చేసిన ఏసీబీ అధికారులు రూ. 2.5 ఆక్రమాస్తులను గుర్తించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

ACB officials on Wednesday attacked at MPDOs house in Warangala.