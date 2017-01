ప్రభుత్వంపై విపక్షాల ఒత్తిడి ,ఫీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ పై క్లారిఫికేషన్ ఓకే

ఫీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ అంశంపై విపక్సాలు ఏకమై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చాయి. దరిమిలా ప్రశ్నోత్తరాల సమయం తర్వాత ఈ అంశంపై క్లారిఫికేషన్ ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవడంతో విపక్షాలు శాంతించాయి.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 10:37 [IST]

English summary

All opposition parties pressure on government fee reimbursement issue today in assembly.after question hour government take this subject for discussion said cm