అంబులెన్స్ లేదని మొండిగా ఆపరేషన్ చేసిన నర్స్, గర్భిణీ మృతి

డాక్టర్లు లేకపోవడంతో నర్స్ శస్త్రచికిత్స చేయడంతో ఓ గర్భిణి మరణించింది.

English summary

after surgery a pregnant lady die in kamareddy district , bhagya joined in bikkanoor phc for delivery, a nurse done surgery bhagya, after surgery she died.