కేంద్రం నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. జీఎస్టీ బిల్లును తొలుత ఆమోదించిన తెలంగాణను ఇతర రాష్ట్రాలు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రుల భేటీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు.

English summary

Bihar became the second state after Telangana to ratify GST which needs nod of the states after its clearance in Parliament.