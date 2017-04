దారులన్నీ ఓరుగల్లువైపే: కేసీఆర్ ప్రసంగంపై ఉత్కంఠ, సభకు గూగుల్‌ అనుసంధానం

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి 17వ ఆవిర్భావదినోత్సవం గురువారం(ఏప్రిల్ 27న) చారిత్రక వరంగల్‌ నగరంలో జరగనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమాన్ని తారస్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి వరంగల్‌లో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలు

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 9:19 [IST]

The stage is all set for ‘Pragati Nivedana Sabha’, a huge public meeting which has been planned by the TRS as part of its 16th foundation day celebrations.