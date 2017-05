భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా సోమవారం నల్గొండలో మేథావులతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారిని ఆసక్తికర ప్రశ్న అడిగారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

BJP national president Amit Shah asks intellectuals about next BJP chief.

Other articles published on May 22, 2017