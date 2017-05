అమిత్ షా టార్గెట్ కెసిఆర్, చూపు కమ్యూనిస్టులపై ఉన్నా..: నారాయణ

తెలంగాణలో బీజేపీ.. కమ్యూనిష్టులపై దృష్టి పెట్టినట్లు పైకి కనిపిస్తున్నా... అసలు దెబ్బ మాత్రం సీఎం కేసీఆర్‌ను కొట్టడానికే అని సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ అన్నారు.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 15:39 [IST]

English summary

BJP National President Amit Shah's has an eye on Communist Parties but his actual target is TRS in Telangana said CPI Actual Target is TRS in Telangana says CPI National Secretary Narayana here in Hyderabad on Friday. He also told that Prime Minister Narendra Modi has bring up the Early Elections with a fear. BJP wants to strengthen their cadre in Telangana because their real target is TRS he added. Narayana demanded to specify the TRS perspective view on BJP.