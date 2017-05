తిరుపతికి కానుకలిస్తే నిలదీయరా?, గాలి లెక్కలొద్దు: టి నేతలపై షా తీవ్ర ఆగ్రహం

తెలంగాణ బీజేపీ నేతలపై ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా సోమవారం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని తెలుస్తోంది.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 20:55 [IST]

English summary

BJP national president Amit Shah on monday took class to Telangana party leaders for not raising some issues in TS government.