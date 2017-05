ఆ గ్రామాల ఎంపికలో బిజెపి వ్యూహమిదే, జానారెడ్డిని దెబ్బకొట్టి, ఎంఐఎం కు చెక్ ఇలా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టే దిశగా బిజెపి వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతోంది. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిష్టు పార్టీలకు గట్టి పట్టున్న నల్గొండ జిల్లాను ఆ పార్టీ ఎంచుకొంది. ఈ జిల్లాలోని మూడు గ్రామాల్లో బిజెప

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Bjp national president Amit shah Telangana tour will start from Nalgonda district. Shah tour start on May 22. he will participate Gundrampally, Devulapally, Teretpally villages party programmes.